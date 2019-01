Metbuat.az-ın "Kosmos" elmi-populyar verilişində baş redaktorumuz Tural İsmayılovun növbəti qonağı Azvision.az saytının baş redaktoru Vüsal Məmmədov oldu.

Bu dəfə zamanda səyahət, insanların başqa planetlərdə yaşamı və sair haqqında danışılıb.

Verilişin görüntülərini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.