"Xarici ölkələrdən Azərbaycan Respublikasına 464 vətəndaşın readmissiyası həyata keçirilib".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov bildirib.

Xidmət rəisi bildirib ki, ölkədə qaçqın statusu əsasında yaşayan şəxslərin sayında 16 faiz artım müşahidə olunub. Vüsal Hüseynov bildirib ki, hazırda bu şəxstlərin sayı 78 nəfərdir.

Günay Elşadqızı / Metbuat.az

Foto: Müzəffər İsmayılov

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.