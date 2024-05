Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən taksi şirkətləri qiymətləri artırıb.

Metbuat.az Manset.az-a istinadən xəbər verir ki, paytaxtda Eco, Bolt, *1020, Comfort, ABB Comfort, Comfort+, XL, Business kateqoriyaları üzrə sifarişlərin qiyməti 9% artırılıb.

Qiymətlərin hansı səbəbdən artırıldığı hələlik açıqlanmayıb.

