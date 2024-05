Daha bir jurnalist vəzifəyə təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalist Elvin Dəmirli ASAN TV və Radionun baş redaktoru vəzifəsinə təyinat alıb.

Qeyd edək ki, jurnalist bundan əvvəl ATV, "Space" kimi kanallarda, həmçinin İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Maarifləndirmə sektorunda çalışıb. O, dövlət qurumundakı işindən ötən ilin yanvarında ayrılıb.

