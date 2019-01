Sosial şəbəkələrdə müğənni Nura Surinin xəstəxanaya yerləşdirilməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə sənətçinin halsız olduğu, oksigen maskadan istifadə edilərək, ona süni nəfəs verildiyi görünür.

Məlumatı dəqiqləşdirmək üçün müğənni ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, zənglərimizə cavab verən olmadı.

