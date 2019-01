Sosial şəbəkələrdə küləklə birlikdə Azərbaycana donuz qripi virusunun gəlməsi barədə yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Ölkəmizdə bu virus yayılmayıb.

Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi bəyanat yayıb. Ümumtəhsil müəssisələrində dərslərin dayandırılması Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin havanın kəskin şəkildə dəyişməsi barədə verdiyi xəbərdarlıqla əlaqəlidir.

Vətəndaşlardan xahiş olunur ki, təxribata uymasınlar.

Ölkədə epidimioloji durum tam nəzarət altındadır.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

