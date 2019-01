Türkiyənin Çorum bölgəsində şaxtalı hava şəraiti həyatı iflic edib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinla bildirir ki, soyuq hava və qar vətəndaşlar qədər təbii həyatdakı heyvanlara da mənfi təsir göstərib.

Seydim kəndində məscidin həyətində qanadları açıq şəkildə donmuş qırğı tapılıb. Donaraq tələf olan qırğı görənləri kədərləndirib.

Ötən günlərdə Vanın Çaldıran bölgəsində -35 dərəcəyə çatan hava şəraiti səbəbilə bir tülkü də donmuş halda tapılıb.

https://metbuat.az/news/1110703/8-ayliq-korpeni-vo...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.