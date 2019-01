Roman Nəsirov Ukraynada prezidentliyə namizəd oldu

Ukraynanın Fiskal Xidmətinin sabiq rəisi, əslən azərbaycanlı Roman Nəsirov prezidentliyə namizədlik üçün sənədlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) təqdim edib.

Metbuat.az AzərTAc-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə MSK-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

MSK beş gün müddətinə R.Nəsirovun müraciətinə baxacaq.



Qeyd edək ki, Ukraynada seçki kampaniyasına dekabrın 31-dən başlanılıb. Prezident seçkiləri martın 31-də keçiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyası artıq 8 nəfərin prezidentliyə namizədliyini qeydə alıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.