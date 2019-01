​Keçmiş arvadı ilə barışdığı üçün QAN TÖKÜLDÜ - VİDEO

Dağılan ailənin yenidən bir araya gəlməsi münaqişəyə səbəb olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Sabirabadın Qaragüney kəndində baş verib. Belə ki, Abbasovlar ailəsi ilə Məmmədovlar arasında yaranan münaqişə zamanı kənd sakinləri, 62 yaşlı Tofiq Məmmədov və qardaşı 51 yaşlı Rafiq Məmmədov çoxsayılı bıçaq xəsarətləri alıb. Yaralılar Şirvan Şəhər Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hər iki qardaş əməliyyat olunub.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.



Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.