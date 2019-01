Əfqanıstanın cənubundakı Helmand vilayətində hava hücumu nəticəsində 16 vətəndaş ölüb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, bu barədə vilayətin sözçüsü Ömər Zuvak məlumat verib.

Hücumu kimin təşkil etdiyi hələ ki, məlum deyil. Araşdırma davam edir.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

