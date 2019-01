Çinin Cili əyalətindəki ticarət mərkəzində partlayış olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, partlayış Vanda ticarət mərkəzinin 30-cu mərtəbəsində baş verib. Partlayış nəticəsində bir nəfər ölüb. Yaralılarla bağlı hələ ki, məlumat verilməyib.

Partlayışla bağlı araşdırma başlayıb.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

