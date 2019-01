“Tata Steel Masters 2019” şahmat turnirində 11-ci turun oyunlarına yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tur çərçivəsində Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov dünya çempionu, norveçli Maqnus Karlsen ilə qarşılaşıb və oyunu heç-heçə başa vurub.

Digər şahmatçımız Şəhriyar Məmmədyarov isə hindistanlı Santoş Qucrati Viditə məğlub olub.

