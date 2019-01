Günün qoroskopu - Sizi xoş sürprizlər gözləyir

Metbuat.az günün qoroskopunu təqdim edir:

Qoç - düşünülməmiş addımlar atmayıb əvvəlcədən hazırladığınız plan çərçivəsində hərəkət etsəniz, gün pis keçməyəcək. İmprovizasiyalar uğursuzdur və köhnə problemlərin həlli ilə sonuclanmayaraq yeni problemlər yaradacaq. Mühüm işləri günün ilk yarısında başa vurub. Sonrakı saatlarda işlər artacaq, vaxt qıtlığı müşahidə olunacaq. Yaxınlarınızın dəstəyinə bel bağlaya bilərsiniz. Real yardımlar alacaq, təqdir sözləri eşidəcəksiniz. Bu sözlərə ehtiyacınız var.

Buğa - həmkarlar və işgüzar tərəfdaşlarla münasibətləri normal səviyyədə saxlamaq üçün əhəmiyyətli güzəştlərə getməli olacaqsınız. Planlarda sürətli dəyişikliklər edin. Fəaliyyət məcrasını düşünmək, yeni taktika hazırlamaq üçün vaxt azdır. İşgüzar intuisiyanıza güvənin: o, sizə yanlış yol göstərməyəcək. Alış-verişdə bədxərclik etməyin. Mürəkkəb avadanlıq, məişət texnikası almaq məsləhət deyil. Bu gün alınacaq əşyalar tez sıradan çıxacaq və ya ümumiyyətlə, faydasız olacaqlar. Dostlarla görüş üçün pis gün deyil. Romantik təmaslar isə istənilən səviyyədə olmayacaq.

Əkizlər - istənilən münasibətlərə başlamaq üçün əlverişli gündür. Təmaslar harmonik olacaq. İşdə həmkarlarınızla münasibətləri korlamayın. Yeni tərəfdaşlar arayın. Peşəkar mövqelərinizi möhkəmlətmək imkanlarınız var. Yaxşı gəlir əldə edə bilərsiniz. Uzunmüddətli əməkdaşlıqla bağlı anlaşma əldə edə bilərsiniz. Yeni işlərə başlamağa qorxmayın. İlk baxışdan çətin və mürəkkəb təsir bağışlayan işdə uğur əldə edə bilərsiniz.

Xərçəng - prinspial, iradəli, qətiyyətli olun. Amma sərt və aqressiv davranaraq yaxın ətrafınızdakı insanlarla qarşılıqlı anlaşmanı pozmayın. Rəğbət bəslədiyiniz insanların fikirlərinə dəyər verin. Nüfuzlu şəxslərlə görüş və danışıqlar üçün pis gün deyil. Yeni müttəfiqlər arayın. Günün ikinci yarısında sizi maraqlı tanışlıqlar gözləyir Axşam saatlarını ailə üzvləri ilə keçirin. Yaşlı qohumların məsləhətlərinə qulaq asın.

Şir - qarışıq və çətin gündür. Yalnız yaxşı tanıdığınız insanlara güvənin. Bu gün sizi aldatmağa çalışacaqlar. Maliyyə itkiləri, uğursuz alış-veriş istisna deyil. Pullarınıza yiyəlik edin. Adi günlərdən fərqli olaraq işdə həmkarlarla fikir ayrılıqları sərtləşir. Emosional olmayın. Yanınızdakı insanların nə demələrinə rəğmən yolunuzdan sapmayın. Sərt tənqidlərə məruz qalacaqsınız. Səhhətinizdə kiçik problemlər, yaxud xroniki ağrıların kəskinləşməsi ola bilər. Travma riski var.

Qız - əvvəlki günlərdən fərqli olaraq qeyri-adi qərarlar verir, tələsik addımlar atırsınız. Belə etməyin. Yaxın ətrafınızdakı insanları orijinallıq və ekstravaqantlıqla təəccübləndirməyə çalışmayın. Bütün bunlar münasibətlərə pis təsir edə bilər. İşgüzar tərəfdaşlıqda olduğunuz insanlar sizi etibarsız və hərdəmxəyal insan hesab edə bilərlər. Kiçik maliyyə itkiləri istisna deyil. Gəlirlər az olacaq. Vədlərinizə əməl edin, öhdəlikləri unutmayın. Unutqanlıq nüfuzunuza ağır zərbə vura bilər. Dəvət aldığınız tədbirdə sonadək oturmayın. Diskomfort, rahatsızlıq hiss edə bilərsiniz. Axşam saatlarında normal istirahət edin.

Tərəzi - birgə layihədə çalışmağa başlamaq üçün əlverişli gündür. Nüfuzlu insanlarla görüşün, fəaliyyət sahənizlə bağlı mühüm məsələləri müzakirə edin. Karyera müstəvisində inkişaf imkanlarını nəzərdən keçirin. Qəfil işgüzar təkliflər ala bilərsiniz. Daha yaxşı iş yeri tapmaq şansı yaranıb. Maliyyə məsələləri yaxşılaşır. Alış-veriş edə bilərsiniz. Ailəvi tədbirlər, qohumlara baş çəkmək, uşaqlarla istirahət üçün yaxşı zamandır.

Əqrəb - ən kiçik məsələlərdə inadkarlıq nümayiş etdirərək güzəşt və kompromissləri birmənalı olaraq rədd etməyin. Güzəştlər yolveriləndir. Haqlı olduğunuza əsla şübhə etməyin. Mübahisədən qalib çıxmağa çalışın. Sevincinizi gizlətməyin İşdə həmkarlarla ciddi fikir ayrılıqları ola bilər. Onlar uğurlarınızın səbatsız olduğunu deyirlər. Günün ikinci yarısı yeni ideyalar vəd edir. Onlar uğurlu və ya yaxşı ola bilərlər. Bəzi ideyaların reallaşdırılmasına dərhal başlamaq olar. Əlverişli anları əldən verməyin. Alış-veriş üçün münasib zamandır. Yaxınlarınıza sürprizlər edin.

Oxatan - işgüzar təmaslar və şəxsi münasibətlər sahəsində görüşlər üçün yaxşı zamandır. Can atdığınız hədəfə xüsusi səylər olmadan da çata bilərsiniz. Alış-veriş üçün əlverişli zamandır. İmiclə eksperimenilər etmək olar. Romantik münasibətlərdə irəliləyişlər olacaq. Sizi xoş sürprizlər gözləyir. Günün ikinci yarısı hadisələrlə zəngindir. Bununla belə, dostlar və ailə üzvləri ilə təmaslar üçün vaxt tapın.

Oğlaq - yaşam enerjisinin səviyyəsi yüksəkdir. Enerjili olun, aktiv davranın. Çox çalışın, gərəkli nəticə əldə etmək üçün nəyin lazım olduğunu müəyyənləşdirin. Gərginlik və təlaşa qapılmayın, narahat olmayın. Yaxşı əhvalda olun. Dostlar sizə dəstək olacaqlar. Anlaşma, sövdələşmə, yeni kommersiya layihəsi üçün yaxşı gündür. Biznes intuisiyanız güclü olsun, hansı layihənin gəlir verə biləcəyini dəqiqləşdirin. Bahalı texnika, qeyri-adi mebel, interyer əşyaları almaq olar.

Dolça - əvvəlcədən hazırladığınız planlardan birini reallaşdırmaq üçün əlverişli günldür. Böyük ümidlər bəslədiyiniz layihə çərçivəsində işlərə başlaya bilərsiniz. Yaxın ətrafınızdakı adamlar qərarlar və addımlarınızın motivlərini həmişə anlamırlar. Fəqət ruhdan düşməyin. Bu gün nə dəstəyə, nə də qərarlarınızın təqdir olunmasına ehtiyac duymursunuz. Düşündüyünüz kimi çalışın. İctimai və siyasi sahələrdə uğurlara nail ola bilərsiniz. Dövlət strukturunda işləyirsinizsə, təmkinli davranın. Yaxınlarınızla ünsiyyət üçün vaxt tapmasınız da, buna görə münaqişələr yaranmayacaq.

Balıqlar - enerjili və aktiv olun. Çətin işlərə çəkinmədən başlayın. Gərəkli nəticəni tezliklə əldə edə bilməsəniz, ruhdan düşməyin. Qətiyyət və iradə öz bəhrəsini verəcək. Fəqət uğurlarınız yaxın ətrafınızdakı insanların paxıllığına səbəb olur. Həmkarlarla münasibətlər korlana bilər. İşgüzar tərfdaşların dəstəyini almağa çalışsanız da, onlar sizə yalnız qısamüddətli layihələrdə dəstək ola biləcəklərini deyəcəklər. Şəxsi münasibətlər üçün əlverişli gündür. Yaxınlarınızla dil tapın. Fikir ayrılıqları olsa da, münaqişələr üçün zəmin yaratmayın.

