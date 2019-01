Paşinyanla Merkel görüşəcək

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan fevralın 1-də Berlinə səfəri çərçivəsində Almaniya kansleri Angela Merkellə görüşəcək.

Metbuat.az Azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Almaniya hökumətinin mətbuat katibi Şteffen Zaybert məlumat verib.

Qeyd edib ki, nahar formatında keçiriləcək görüş zamanı hər iki ölkənin lideri Almaniya-Ermənistan münasibətlərinin hazırkı vəziyyəti və gələcək inkişafı. o cümlədən Ermənistanın Avropa İttifaqına inteqrasiyası barədə müzakirələr aparacaq.

Görüşdən sonra Merkellə Paşinyan birgə mətbuat konfransı keçirərək jurnalistlərin suallarını cavablandıracaqlar.

Xatırladaq ki, Merkellə Paşinyanın ilk təkbətək görüşü 2018-ci ilin avqustunda Almaniya kanslerinin Cənubi Qafqaz regionuna səfəri çərçivəsində baş tutmuşdu.

