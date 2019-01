İspaniya La Liqasında XXI tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə "Sevilya" doğma divarlar arasında " Levante" komandasını qəbul edib. Hər kəsin maraqla gözlədiyi qarşılaşmada meydan sahibləri rəqiblərini darmadağın ediblər. Matç 5:0 hesabı ilə yekunlaşıb.

Vurulan qolları təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

