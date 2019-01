Dünyanın qeyri-adi yerlərindən biri də Hindistanın Bikaner şəhəridir.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin şəhərdə insanlar siçanlara sitayiş edirlər. Belə ki, ora gələn turistlər və yerli xalq siçanlara öz əlləri ilə yemək yedirir, hətta onlarla birlikdə eyni qabdan süd içirlər. Bildirilir ki, ərazidə 20 minə yaxın siçan yaşayır.

Görənlərin marağına səbəb olan Bikanerdən olan fotoları təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

