Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ARB 24 TV ilə birgə “Qida Bələdçisi” layihəsinə start verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişdə qida sahəsinə aid bütün yeniliklər, maarifləndirici məlumatlar təqdim ediləcək.

Qeyd edək ki, veriliş hər bazar saat 19:30-da efirdə olacaq.

