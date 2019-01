İndoneziyanın Sulavesi adasında baş verən daşqın və torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 70 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Təbii Fəlakətlərin Nəticələrinin Aradan Qaldırılması üzrə Milli İdarəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, təbii fəlakət zamanı 50-yə yaxın insan yaralanıb.

Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.