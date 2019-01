Ədliyyə Nazirliyi bu il yanvarın 1-də doğulan uşaqların sayını açıqlayıb.

Nazirlikdən bildirilib ki, 2019-cu il yanvarın 1-də respublika üzrə 369 nəfər uşaq dünyaya gəlib.

Onların 205-i oğlan, 164-ü isə qız olub.//Trend.az

