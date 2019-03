HADİSƏ! Əməliyyat keçirildi, baxın nələr ortaya çıxdı? - FOTOLAR

Türkiyə Kahramanmaraşda keçirilən əməliyyatda, Roma və Bizans dövrlərinə aid olduğu ehtimal edilən 1586 parça tarixi əsər ələ keçirildi.

Metbuat.az türk mediasına istinadla xəbər verir ki, alınan məlumata görə, Rayon Jandarm Komandanlığı Qaçaqmalçılıq və Mütəşəkkil Cinayətlərlə Mübarizə Şöbəsi qrupları, bir adamın icazəsiz qazıntılarda tapdığı tarixi əsərləri satmaq istədiyi istiqamətindəki məlumat üzərində iş başladıb.

Onikişubat rayonunun Suçatı Məhəlləsində yaşayan M.Y.nin, satmaq istədiyi tarixi əsərləri öz evi ilə oğlu H.Y.nin Dulkadiroğlu rayonuna bağlı Karaziyaret Məhəlləsindəki evində gizlətdiyini təyin edən komandalar, iki ünvana eş zamanlı əməliyyat keçirib.

Əməliyyatda, M.Y. Və H.Y. saxlanılıb.

Aparılan aramalarda Roma və Bizans dövrlərinə aid olduğu dəyərləndirilən 1409 metal sikkə, 55 üzük, qadın başı fiquru, vaza, metal şahin fiquru, kiçik heyvan heykəli, at fiqurlu nal, tuncdan düzəldilmiş insan fiquru, heyvan dişi skeleti, 2 dəlikli daş obyekt, 3 kasa, cüt tərəfli heyvan fiquru, 109 tarixi obyekt, burğu və dəfnə arada. İstifadə edilən cihaz ələ keçirildi.

