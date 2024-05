Bakı-Quba yolunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadla xəbər verir ki, qəza nəticəsində Müşfiq Abdullayev dünyasını dəyişib.

O, Bakı Şəhər Prokurorluğunun şöbə prokuroru olub.

Qeyd edək ki, M.Abdullayev Şəmkir rayonunun icra başçısı Aslan Aslanovun bacısı oğludur.

