Əri öləndən sonra ilk dəfə toya getdi

Əməkdar artist Gülbahar Şükürlü həyat yoldaşı dünyasını dəyişdikdən sonra toylara getməyə ara vermişdi.

Metbuat.az Axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, qarmon ifaçısı artıq toy məclislərinə getməyə başlayıb. O, toydan şəkillərini də sosial şəbəkədə izləyiciləri ilə bölüşüb.

Qeyd edək ki, Gülbaharın əri Zahid ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib. Musiqiçi əri öləndən sonra efirlərə və məclislərə getməyib. Bir neçə gün əvvəl isə o, ARB kanalında qonaq olmuşdu.

"Ərim öləndən sonra qarmonu atdım və bir daha toya getməyəcəyimi söylədim" deyə, musiqiçi sözlərinə əlavə edib.

