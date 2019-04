14 kateqoriya üzrə sosial müavinətlər və 7 kateqoriya üzrə Prezident təqaüdləri orta hesabla 100 faiz artırılır - FOTO

Aprelin 1-dən bir sıra sosial müavinətlər və Prezident təqaüdləri artırılır. Həmçinin ayrı-ayrı kateqoriyalar üzrə yeni Prezident təqaüdləri təsis edilir.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il 25 fevral tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, aprelin 1-dən 14 kateqoriya üzrə sosial müavinətlər və 7 kateqoriya üzrə Prezident təqaüdləri orta hesabla 100 faiz artırılır. Eyni zamanda, 2 kateqoriya üzrə yeni Prezident təqaüdləri də təsis edilir.

Həmin kateqoriyalar üzrə müavinət və təqaüdlərin bu aydan etibarən müəyyən olunan məbləği barədə cədvəli təqdim edirik.

