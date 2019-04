Əməkdar artist Kəmalə Müzəffər imicini dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qara yazı” serialında çəkilən aktrisa imicində etdiyi dəyişikliklə nəzərlərdən qaçmayıb.

Aktirsa uzun müddətdir ki, eyni imicdə idi, o serial üçün dəyişiklik etdiyini bildirib.

Qeyd edək ki, “Qara yazı” serialı həftəiçi hər gün 21:15-də ATV telekanalında yayımlanır.



Əri öləndən sonra ilk dəfə toya getdi





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.