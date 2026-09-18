Azərbaycanın hazırkı Nazirlər Kabinetində müxtəlif bölgələrdə doğulan və fərqli həyat yolu keçən şəxslər təmsil olunur. Nazirlərin bioqrafiyalarına nəzər saldıqda paytaxtla yanaşı, Azərbaycanın ayrı-ayrı rayonlarının və Naxçıvanın da siyahıda yer aldığı görünür.
Metbuat.az xəbər verir ki, hazırkı kabinetin üzvləri arasında Bakıda doğulan nazirlər çoxluq təşkil edir. Baş nazir Əli Əsədov, iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov, maliyyə naziri Sahil Babayev, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev, energetika naziri Pərviz Şahbazov, müdafiə sənayesi naziri Vüqar Mustafayev, səhiyyə naziri Teymur Musayev və digər yüksək vəzifəli şəxslər Bakıda anadan olublar.
Lakin siyahıda bölgələrdən olan nazirlər də var. Müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov 1959-cu ildə Astara rayonunda anadan olub.
Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Çeşməbasar kəndində doğulub. Onun bioqrafiyasında əmək fəaliyyətinə hələ gənc yaşlarında başladığı və sonradan dövlət idarəçiliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışdığı qeyd olunur.
Daxili işlər naziri Vilayət Eyvazov da Naxçıvanda anadan olub. Vilayət Eyvazov 28 iyun 1968-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunun Əbrəqunus kəndində doğulub.
Nazirlər arasında Qarabağ bölgəsindən olanlar da diqqət çəkir. Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsində anadan olub. O, 1983-cü il sentyabrın 15-də burada doğulub.
Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov da Bakı doğumludur. O, 1979-cu il aprelin 24-də Bakıda anadan olub. Ədliyyə naziri Fərid Əhmədov, mədəniyyət naziri Adil Kərimli və rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev barədə yayılan bioqrafik məlumatlarda da doğum yeri kimi Bakı göstərilir.
Beləliklə, hazırkı nazirlərin doğum yerlərinə nəzər saldıqda Bakının xüsusi çəkisi diqqəti çəkir. Bununla yanaşı, Astara, Babək, Culfa və Zəngilan kimi bölgələr də Azərbaycanın ali icra hakimiyyəti strukturlarında təmsil olunan şəxslərin bioqrafiyalarında yer alır.
Nazirlərin doğum yerləri üzrə tam siyahı göstərir ki, ölkənin müxtəlif bölgələrindən olan şəxslər dövlət idarəçiliyinin ən yüksək pillələrində təmsil olunurlar.