İspaniyada “Barselona”nın ulduz futbolçusu Lamin Yamal barədə canlı yayımda səsləndirilən ifadə müzakirələrə səbəb olub. Televiziya aparıcısı Josep Bedrul gənc futbolçunun mənşəyi ilə bağlı açıqlamasından sonra geri addım ataraq üzr istəyib.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisə İspaniyada Seuta ilə bağlı sosial kampaniya ətrafında aparılan müzakirə zamanı baş verib. Verilişdə bəzi “Real Madrid” futbolçularının “Somos Caballa” yazılı köynəklə bağlı mövqeyi müzakirə olunarkən söhbət “Barselona”ya və Lamin Yamala yönəlib.
Bedrul canlı yayımda Yamalın İspaniya millisində çıxış etdiyini qeyd etdikdən sonra onun Mərakeş əsilli olduğunu bildirib. Bu ifadə sosial mediada və futbol ictimaiyyətində müzakirələrə səbəb olub.
Aparıcı daha sonra açıqlamasına aydınlıq gətirib və bunun “dil sürüşməsi” olduğunu deyərək üzr istəyib. O, Yamalın atasının Mərakeş əsilli olduğunu nəzərdə tutduğunu bildirib.
Hadisə İspaniyada miqrasiya və Seuta məsələləri ilə bağlı müzakirələrin fonunda baş verib. Yamalın adı isə bu mübahisəyə gözlənilmədən daxil olub.