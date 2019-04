"Mançester Yunayted" yayda iki futbolçusu ilə yolları ayıra bilər.

Metbuat.az-ın Britaniya mətbuatına istinadən yaydığı xəbərə görə, Ander Herrera və Xuan Mata İngiltərə təmsilçisini tərk etmək üzrədir. 29 yaşlı Herrera PSJ ilə razılığa gəlib. Mata isə "Barselona" ilə danışıqlar aparır.

Qeyd edək ki, A.Herrera bu mövsüm 26 matçda 3 qol vurub, eyni sayda qolun ötürməsini verib. Mata isə keçirdiyi 29 görüşdə 5 qol, 2 qol ötürməsi ilə yadda qalıb.

