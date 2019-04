Milli Şuranın 6 aprel mitinqi ilə bağlı QƏRAR VERİLDİ

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti (BŞİH) Müsavat Partiyasının mitinqlə bağlı müraciətini cavablandırıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, BŞİH-də müraciətə baxılıb və Müsavat Partiyasının aprelin 7-də, saat 15:00-da İdman Sağlamlıq Kompleksinin stadionunda (keçmiş "Məhsul") mitinq keçirməsinə razılıq verilməyib.

Bu barədə mitinq təşkilatçıları məlumatlandırılıb.

Bundan başqa, BŞİH Milli Şuranın mitinqlə bağlı müraciətini də cavablandırıb.

BŞİH-də müraciətə baxılıb və Milli Şuranın aprelin 6-də, saat 15:00-dan saat 17:00-dək İdman Sağlamlıq Kompleksinin stadionunda (keçmiş "Məhsul") mitinq keçirməsinə razılıq verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.