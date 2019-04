İtaliyada növbəti irqçilik

İtaliya futbolunda növbəti irqçilik qalmaqalı yaşanıb.

Metbuat.az-ın “Sky Sport İtalia” nəşrinə istinadən yaydığı xəbərə görə, “Yuventus”un hücumçusu Moyze Kin A Seriyasının 30-cu turunun “Kalyari” ilə səfər oyununda (2:0) yerli azarkeşlərin irqçi şüarları ilə üzləşib.

Buna qaradərili futbolçunun 85-ci dəqiqədə vurduğu qolu sardiniyalı fanatların əyləşdiyi sektorun qarşısında qeyd etməsi səbəb olub. 19 yaşlı futbolçunun hərəkətini narazılıqla qarşılayan tərəfdarlar onu fitə basıb, təhqir etməyə başlayıblar.

“Yuventus”un müdafiəçisi Leonardo Bonuççi vəziyyətə müdaxilə edib, ortalığı sakitləşdirməyə çalışsa da, azarkeşlər irqçi şüarlar səsləndirməyə davam ediblər. Ardınca Turin klubunun digər qaradərili futbolçusu Blez Matiudi emosional şəkildə yerli publikaya cavab verib. Daha sonra görüşün baş hakimi Pyero Cakomelli stadionun diktorundan azarkeşlərə xəbərdarlıq etməsini istəyib. Ancaq bu da onları sakitləşdirməyib.

Qeyd edək ki, bu, İtaliyada ilk irqçilik qalmaqalı deyil. Bir müddət öncə “Napoli”nin müdafiəçisi Xalidu Kolibali də azarkeşlərin irqçi təhqirləri ilə üzləşmişdi

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.