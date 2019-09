Facebook yeni funksiyasının sınağına başlayır

Facebook sosial şəbəkəsi Avstraliyada nəşrlərdəki bəyənmələrin sayını və videoya baxışı gizlədən bir funksiyanı sınaqdan keçirməyə başlayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, hazırda bu rejimin digər ölkələrdə sınaqdan keçiriləcəyi barədə qərar verilməyib. "Bu dəyişikliklərin istifadəni yaxşılaşdıracağını araşdırmaq üçün rəylər toplayacağıq" deyə "Facebook" sözçüsü Cimmi Raymo bildirib.

Bənzər bir funksiya artıq Kanada və Braziliya da daxil olmaqla 7 ölkədə Instagram-da sınaqdan keçirilməyə başlayıb. Bəyənmələrin ümumi sayının əvəzinə istifadəçilərə yazını bəyənən bir neçə qarşılıqlı dostun adları göstərilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.