"Fotoşop"un ağını çıxarıb, biabır olan məşhurlarımız - Fotolar

Mobil foto redaktə proqramlarının çoxalması hər kəsin rahatlıqla şəkillərində dəyişiklik etməsinə rəvac verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məşhurlar illərdir fotosessiyalarında istifadə etdiyi fotoşopu sosial mediaya gətirəndən sonra isə ortaya maraqlı görüntülər çıxır.

Qeyri-peşəkar şəkildə fotoşopdan istifadə edən məşhurların şəkillərini təqdim edirik: (axsam.az)

Aparıcı Nanə Ağamalıyeva

Əməkdar artistlər Könül Kərimova, Nüşabə Ələsgərli, Gülüstan Əliyeva, Elza Seyidcahan

Müğənnilər Nadir Qafarzadə, Rəqsanə İsmayılova, Nazənin, Xatirə İslam

Aparıcılar Zemfira Adıgözəlova, Mətanət Əliverdiyeva Xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva Aktrisa Çimnaz Sultanova

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.