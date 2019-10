Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatlarının adı bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mükafatı Con B. Gudinaf, M. Stenli Vittinqam və Akira Yoşino qazanıb.

3 elm adamı litium batareyaları üzərindəki araşdırmalarına görə Nobelə layiq görülüb.

