Rəqsanə "Maşın şou" ilə bağlı video paylaşdı: Kəmalə əlini çəkdi - VİDEO

"Maşın" şouda iştirakçılardan olan aparıcı Kəmalə Piriyeva ilə bağlı sosial şəbəkədə yayılan görüntülər müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda Kəmalənin əlini avtomobilin üstündən çəkdiyi əks edilib.

Kəmalə ilə bağlı videonu İnstaqramında paylaşan müğənni Rəqsanə İsmayılova layihə rəhbəri Xalq artisti Murad Dadaşova səslənib:

"Maraqlıdır, niyə Kəmalənin əlini çəkməsi haqda danışılmır? Niyə oyunun qaydalarına riayət edilmir. Başa düşürük, bu bir oyundur, amma bura hamımız baxırıq. İştirak da etmişik, əlini çəkən insan uzaqlaşdırılmışdı. Bu günə kimi belə olub. yəqin buna diqqət verərsiz". (azxeber.com)

