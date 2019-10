Xoşqədəmi, Zaurları qınadı: "Orasına-burasına toz sovuran..."

Azərbaycanlı dj Tural Yusifov qalmaqallı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, lent.az-ın canlı yayımında qonaq olan dj Xoşqədəm Hidayətqızı, Zaur Baxşəliyev, Zaur Kamalın aparıcılığını bəyənmədiyini deyib:

"Zaur Baxşəliyevi, Nanəni şəxsən tanıyıram. Amma onların sadiq tamaşaçısı deyiləm. Hesab etmirəm ki, bizdə zaurların, Xoşqədəmin, Nanənin verilişləri kimi verilişlər olmalıdır. Hesab etmirəm ki, o tip aparıcılıq olmalıdır. Bu verilişlərə ehtiyac görmürəm. Düşünürəm ki, onlar daha yaxşı veriliş edə bilərlər. Misal gətirirlər ki, Rusiyada Malaxov var. Guya onlar səviyyədi? Rusiyada elə verilişin olması yaxşı demək deyil ki. "Rusiyada, Türkiyədə var, bizdə də olsun", prinsipi ilə razı deyiləm. İndi bizim hazırladığımız verilişləri 80-cı illərdə Amerika televiziyaları edib. Adıçəkilən aparıcılar daha çığırtısız, bağırtısız, onun-bunun orasına-burasına toz sovuran qoşmamaqla veriliş edə bilərlər. Əgər istəsələr. Amma onlara belə rahatdır. Məsələn, daha səviyyəli verilişlər etmək üçün İctimai Televiziyaya 1 il lazım oldu".

