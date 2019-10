Dünən Avro-2020-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində Türkiyənin Albaniya üzərindəki qələbə qazandığı qolun müəllifi Cenk Tosun və komanda yoldaşları qol sevincini əsgər salamı ilə qeyd ediblər.



Metbuat.az xəbər verir ki, C.Tosun bu qolu hazırda Suriyada antiterror əməliyyatı keçirən Türkiyə hərbçilərinə hədiyyə edib. Həmin anın görüntüsünü təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.