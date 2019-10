Səudiyyə Ərəbistanında səfərdə olan Rusiya Prezidenti Vladimir Putin kral Salman bin Əbdüləziz əl Səuda Kamçatka qızılquşu hədiyyə edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, V.Putin bu yırtıcı quşların Kamçatkada xüsusi olaraq yetişdirildiyini deyib.

Rusiya prezidenti dişi qızılquşa Alfa adının verildiyini bildirib.

Kral Salman bunun əvəzində V.Putinə şəkil hədiyyə edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.