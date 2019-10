Argentinanın şimalındakı Tukuman əyalətində avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində 3 nəfər ölüb, 38 nəfər xəsarət alıb.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, gecə səfəri zamanı baş verən hadisə zamanı avtobus yol kənarı ilə gedən bir gənci vurub, sonra isə aşıb.

Ölənlər arasında üç yaşlı qız uşağının da olduğu bildirilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.