Türkiyənin Suriyada həyata keçirdiyi "Barış Pınarı" hərəkatı davam edir.

Milli.Az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Silahlı Qüvvələrə aid qırıcı təyyarələrin terrorçuları silah yüklənməsi zamanı vurduğu anları paylaşıb. Bildirilir ki, PKK/PYD-YPG-li terrorçuların yeri PUA-larla aşkar edilib və qırıcılar tərəfindən məhv edilib.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

Milli.Az

