Türkiyəli sənətçilər Yağmur Tanrısevsin və Oğuzhan Koç ayrılıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, 3,5 ildir birlikdə olan cütlüklə bağlı digər iddia isə Yağmurun evi tərk etməsidir.

Belə ki, ötən ay eyni evə köçən sevgililər artıq ayrı yaşamağa başlayıb. Onların İnstaqramda bir-birini izləməsi isə diqqət çəkib.

