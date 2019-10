Putinin qarşısında himni yanlış ifa etdilər - VİDEO

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Səudiyyə Ərəbistanının kralı Salman bin Əbdüləzizin görüşü zamanı gözlənilməz anlar yaşanıb.

Axar.az xəbər verir ki, rəhbərlərin qarşısında Rusiya himnini ifa edən Səudiyyə orkestri notlara düşə bilməyib.

“Səudiyyəyə səfər zamanı Vladimir Putini olduqca tanış melodiya ilə qarşıladılar. Lakin onun üz ifadəsindən səslənən musiqini xatırlamadığı aydın olur. O, (Putin) həmin notları əvvəllər harada dinlədiyini heç cür xatırlaya bilməyib”, - deyə video başlıqda bildirilib.

