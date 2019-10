İrandan "Traktor"un futbolçusuna qarşı şok addım

İran Futbol Federasiyası misli görünməmiş biabırçılığa imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəbər verir ki, İFF Təbrizin "Traktor" futbol klubunun oyunçusu Mehdi Babrinin müvəqqəti olaraq futboldan uzaqlaşdırılması haqda qərar verib.

İFF bu rüsvayçı qərarı Azərbaycan türkü olan Mehdi Babrini Türkiyənin PKK terror təşkilatına qarşı həyata keçirdiyi "Barış Pınarı" əməliyyatına dəstək verdiyi və İnstaqram hekayəsində Türkiyə bayrağını paylaşdığı üçün verib.

Qeyd edək ki, İran hökuməti Türkiyənin PKK-ya qarşı həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatına qarşı çıxıb.

(avropa.info)

