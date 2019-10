Ərdoğanla Putin arasında vacib telefon danışığı - Türkiyə prezidenti Moskvaya gedir

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon görüşməsi baş tutub.



Metbuat.az “Takvim”ə istinadən xəbər verir ki, söhbət zamanı Suriyanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi məsələsində iki dövlətin də həmfikir olduğu vurğulanıb.



Kremldən açıqlanıb ki, siyasi prosesin davam etməsi məsələsində prezidentlər razılaşıblar. Həmçinin Konstitusiya Komitəsinin bu ayın sonunda işə başlaması məsələsində ortaq məxrəcə gəlinib. Putin Ərdoğanı Moskvaya da dəvət edib və Türkiyə Prezidenti təklifi qəbul edib. Səfərin bu ayın sonuna qədər baş tutacağı bildirilib.

