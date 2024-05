“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC (ADY) sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri 9 may tarixinə və həftəsonu günlərinə təyin edir.

Biletləri dəmiryol vağzallarının kassalarından, saytımızdan (www.ady.az) və ya “ADY Mobile” tətbiqi vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

