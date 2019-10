Keçmiş porno ulduz prezidentliyə namizəd oldu: "Əgər seçilsəm, fahişələrin gəlirlərinin..." - FOTOLAR

Xorvatiyada gələn il keçiriləcək prezident seçkilərinə namizəd olan keçmiş porno ulduz Ava Karabatiçin vədləri hamını təccübləndirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 31 yaşlı keçmiş model namizədliyi ilə bağlı bunları deyib:

"Prezidentliyə namizəd olmağa qərar verdim. "İnstagram"da mənə çox dəstək mesajları yollayan oldu, onlara təşəkkür edirəm. Siyasət mənim ikinci sevgimdir. Ölkəmdə artıq nə qədər mənfi hallar olduğunu görə bilmirəm. Gənclərimiz ölkəni tərk edir, doğum faizi düşür".

İxracatı artırıb idxalı azaltmağı planlayan və Xorvatiyanı Şengen ölkəsi edəcəyi sözü verən modelin vədləri arasında qeyri-adi vədlər də yer alıb. Belə ki, o fahişələrin təhlükəsizliyini təmin etmək və fahişələrin gəlirlərinin artması üçün fahişəliyi leqal hala gətirməyi düşünür.

