Xəzər rayonunda polis əməkdaşının xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.



Metbuat.az “oxu.az”a istinadən xəbər verir ki, qəza Mərdəkan qəsəbəsində qeydə alınıb.



Rayon ərazisində Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı Qiyasov Aqşin Yaşar oğlu xidmət aparan zaman minik avtomobili onu vurub.

Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.