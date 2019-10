Dünyanın ən seksual aparıcısının Instagram görüntüləri - VİDEO

Məşhur meksikalı aparıcı Yanet Qarsiya yenidən fotoları ilə gündəmə gəlib.



Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı Instagram-da fotoları ilə izləyicilərin marağına səbəb olub. Cazibədar aparıcı idman zamanı çəkilmiş fotolarını paylaşaraq ideal bədən qurluşuna sahib olduğunu nümayiş etdirir. İzləyicilər Qarsiyanı Meksikanın ən seksual və gözəl aparıcılarından biri olduğunu bildiriblər.



Qeyd edək ki, hava proqnozu aparıcısı Qarsiya ideal bədən quruluşu və libasları ilə məşhurlaşıb. O dünyanın ən seksual hava proqnozu aparıcılarından biri hesab olunur.

(Baku.ws)

