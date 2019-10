Səudiyyə Ərəbistanına Ümrə ziyarəti üçün gedən zəvvarların avtobusu yük maşını ilə toqquşub və tamamilə yanıb.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə TASS məlmat yayıb.

Hadisə zamanı Asiya və Yaxın Şərqdən olan zəvvarlardan 36 nəfər həyatını itirib. Qəza müqəddəs Məkkə və Mədinə şəhərləri arasındakı yolda baş verib. Avtobusda cəmi 40 nəfər olub. Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib.

