ŞAD XƏBƏR: Pensiyalar yenidən ARTIRILACAQ

Gələn ildən etibarən Azərbaycanda əmək pensiyaları bir daha artırılacaq və bu artımın nəticəsi olaraq əlavə 475 mln. manat vəsaitin vətəndaşlara ödənilməsi planlaşdırılır.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yanında iqtisadi müşavirədə çıxış edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev deyib.

Onun sözlərinə görə, bununla yanaşı 114 mln. manat məcburi sosial sığorta haqları hesabına verilən müavinətlər qismində vətəndaşlarımıza ödəniləcək.

“Dövlət büdcəsinin öhdəlikləri bu il də balanslaşdırılmış büdcə modeli üzərində qurulduğundan transfertin həcmi ciddi şəkildə azalıb. Ötən il əhaliyə ödənişlər 1,1 mlrd. manat artdığı təqdirdə, transfertə cəmi 89 mln. manat ayrılıb. Bu da onu göstərir ki, 1 mlrd. manatdan artıq vəsait məhz Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirlərinin artması hesabına qarşılanıb və büdcə üçün əlavə bir yük yaratmayıb”, - deyə S. Babayev qeyd edib.

Nazir əlavə edib ki, hazırlanan proqnozlar əsasında gələn il ölkədə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin 16% artımına və orta aylıq pensiya məbləğinin 293 manata çatdırılması planlaşdırılır.

“Aparılan optimallaşma, eyni zamanda, əsassız əldə edilən pensiyaların ləğvi nəticəsində artıq cari ilin 9 ayı ərzində 99 mln. manata qənaət edilib ki, növbəti dövrlər ərzində də bu məbləğ daha da artacaq və əmək pensiyalarının davamlı şəkildə artımı təmin ediləcək”, - deyə nazir əlavə edib.

S. Babayev minimum əmək pensiyasının 200 manata çatdırıldığını, bununla da ölkənin MDB məkanında alıcılıq qabiliyyəti indeksi üzrə birinci yerdə olduğunu bildirdi. O qeyd etdi ki, orta aylıq pensiya alıcılıq qabiliyyətində də ölkəmiz MDB məkanında ilk ikilikdə qərarlaşa bilər.

(Apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.