Bakıda 4 yaşlı uşaq it dişləməsi nəticəsində ölüb.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonunda qeydə alınıb. Məlumata görə, Masallı rayon sakini, 2015-ci il təvəllüdlü Əliheydər Xamıyevi it dişləyib.

Uşaq ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib və orada dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

