Ronaldo əsgər salamı verdi - FOTO

Türkiyə millisinin futbolçularının Albaniya və Fransa ilə oyunlarda qol vurduqdan sonra əsgər salamı verməsi müzakirələrə səbəb olub. Bir çoxları bunu siyasətin futbola müdaxiləsi kimi dəyərləndirir, hətta Fransa Futbol Federasiyasının müraciətindən sonra UEFA bununla bağlı araşdırmalara başlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu hərəkət ilk dəfə Türkiyə millisinin üzvləri tərəfindən edilməyib. Bundan əvvəl dəfələrlə futbolçular qol vurduqdan sonra əsgər salamı verib və heç kim etiraz etməyib.

Qol vurduqdan sonra əsgər salamı verən futbolçuları təqdim edirik:

















(offsideplus.az)













You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.